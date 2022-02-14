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"Бачу, синку, що ти не москаль". Американець став гетьманом України

Сергій Шаховець
14 лютого, 15:15
На тлі напруженої ситуації, що склалася через загрозу військового вторгнення Росії, справжній приклад холоднокровності показав американський легіонер Київ-Баскета Майк Кеффі

Майк Кеффі – справжній гетьман / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Майк Кеффі – єдиний американський захисник Київ-Баскета, який вирішив залишитись в Україні. Такий сміливий вчинок оцінили в клубі і зробили мотивуючий пост у Instagram.

На фото кияни оригінально зобразили американця у вигляді українського гетьмана.

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"Майк Кеффі єдиний американський легіонер, який не виїхав з України та залишається у складі Київ-Баскету.

Ми не можемо це не відзначити – такий гетьман приклад усім іншим", – йдеться у повідомленні клубу.

Уболівальники київського клубу підтримали таке рішення американського баскетболіста:

  • "Повага до цього хлопця!"
  • "Майк не міг зробити інакше. У нього хоробре серце і велика душа!"

Додамо, що на тлі можливого вторгнення Російської Федерації в Україну команду залишили п'ятеро американських баскетболістів – Джордан Свінг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Ейвері Вудсон та Бернард Томпсон.

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Через кадрові проблеми команда скасувала свій виїзд на матч Кубка Європи проти Реджини, який мав відбутися 15 лютого.

Загроза з боку Росії

  • Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
  • У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.