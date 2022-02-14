"Бачу, синку, що ти не москаль". Американець став гетьманом України

Майк Кеффі – справжній гетьман / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Майк Кеффі – єдиний американський захисник Київ-Баскета, який вирішив залишитись в Україні. Такий сміливий вчинок оцінили в клубі і зробили мотивуючий пост у Instagram.

На фото кияни оригінально зобразили американця у вигляді українського гетьмана.

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"Майк Кеффі єдиний американський легіонер, який не виїхав з України та залишається у складі Київ-Баскету. Ми не можемо це не відзначити – такий гетьман приклад усім іншим", – йдеться у повідомленні клубу.

Уболівальники київського клубу підтримали таке рішення американського баскетболіста:

"Повага до цього хлопця!"

"Майк не міг зробити інакше. У нього хоробре серце і велика душа!"

Додамо, що на тлі можливого вторгнення Російської Федерації в Україну команду залишили п'ятеро американських баскетболістів – Джордан Свінг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Ейвері Вудсон та Бернард Томпсон.

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Через кадрові проблеми команда скасувала свій виїзд на матч Кубка Європи проти Реджини, який мав відбутися 15 лютого.

Загроза з боку Росії