Бабушка заступилась за Нурмагомедова: "Полицейский закон он не знает"

Усман может сесть в тюрьму

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в том, что он на машине сбил сотрудника полиции.

За Усмана Нурмагомедова заступилась его бабушка, которая считает, что внука нужно простить. Он просто не знает законов.

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"Парень не пьет, не курит, борется нормально. Где он борется, там свой закон он знает, а полицейский закон он не знает. Еще он молодой. Очень общительный, спокойный по характеру, уважительный. Спешили, наверное, парни. Умышленно он этого никогда в жизни не будет делать", – сказала бабушка бойца в интервью каналу SHOT.

Напомним, Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские.

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Усману грозит достаточно серьезный тюремный срок. Все зависит, по какой статье будет квалифицироваться эпизод.