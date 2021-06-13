Австрия возглавила нашу группу! Македонцев не спас даже гол "старичка" Пандева

Австрийские футболисты с победы стартовали на чемпионате Европы, добыв уверенную победу над дебютантами турнира из Северной Македонии

Грегорич забил македонцам второй гол в матче / Фото: Getty Images

Сегодня в Бухаресте на чемпионате Европы по футболу стартовала группа С. Наша группа, в которой вечером Украина сыграет с Нидерландами: смотрите онлайн-трансляцию.

А в румынской столице сошлись сборные Австрии и Северной Македонии. Первыми открыли счет австрийцы. На 17-й минуте Забитцер выполнил заброс мяча в штрафную соперника, откуда точно в касание пробил Лайнер!

Австрийский защитник посвятил забитый мяч датскому игроку Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца прямо во время матча Евро-2020.

Лайнер продемонстрировал футболку с надписью "Эриксен, оставайся сильным".

Лайнер поддержал Эриксена

Македонцы отыгрались до перерыва. На 28-й минуте ошибкой австрийского голкипера сполна воспользовался опытный Горан Пандев, который отправил мяч в пустые ворота.

Интересно, что Пандев стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. Горан, которому 37 лет и 321 день, по этому показателю уступает лишь австрийцу Ивице Вастичу, забившему сборной Польши на Евро-2008 в возрасте 38 лет 257 дней.

После перерыва австрийцам таки удалось вырвать победу. На 78-й минуте Алаба прошел через левый фланг и прострелил в штрафную, откуда точно в касание пробил Грегорич, опередив голкипера!

А точку в матче поставил Марко Арнаутович, который воспользовался ошибкой защитников на 89-й минуте. После аута, Марко отобрал мяч, вошел в штрафную и переиграл вратаря.

Победа Австрии – 3:1 и она, по крайней мере, почти до конца сегодняшнего дня возглавляет группу С. Кстати, смотрите в прямой трансляции стрим матча Нидерланды – Украина.