Australian Open-2022 могут перенести из Австралии: кто примет турнир

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Australian Open 2022 года может быть перенесен в другую страну из-за решения правительства Австралии оставить международные границы закрытыми до середины 2022 года.
Игроки, участвующие в турнирах WTA и ATP по всему миру, попадают в пузырь, который позволяет им тренироваться и соревноваться без строгой самоизоляции. Во время турниров в США или Европе они пребывают на самоизоляции, пока не получат отрицательный результат на COVID-19, а затем могут свободно перемещаться в пузыре.
Однако в Мельбурне спортсменам пришлось две недели сидеть на карантине в своих отельных номерах.
Одними из потенциальных городов-организаторов будут Дубай и Доха, которые принимали квалификацию турнира "Большого шлема" в этом году, сообщает ABC Sport.
Гран-при Австралии в Формуле-1 также ждет неопределенное будущее, поскольку гонка, которая была перенесена с марта на ноябрь, потребует смягчения карантинных мер, ведь она состоится через две недели после Гран-при Бразилии – гонщики физически не смогут отбыть карантин.
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