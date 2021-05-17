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Australian Open-2022 могут перенести из Австралии: кто примет турнир

17 мая, 20:23

Александр Трикиша

Теннисисты не хотят сидеть две недели на карантине в отеле, поэтому организаторы рассматривают вариант с переносом Открытого чемпионата Австралии в другую страну

/ Фото: AFP

Australian Open 2022 года может быть перенесен в другую страну из-за решения правительства Австралии оставить международные границы закрытыми до середины 2022 года.

Игроки, участвующие в турнирах WTA и ATP по всему миру, попадают в пузырь, который позволяет им тренироваться и соревноваться без строгой самоизоляции. Во время турниров в США или Европе они пребывают на самоизоляции, пока не получат отрицательный результат на COVID-19, а затем могут свободно перемещаться в пузыре.

Однако в Мельбурне спортсменам пришлось две недели сидеть на карантине в своих отельных номерах.

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Одними из потенциальных городов-организаторов будут Дубай и Доха, которые принимали квалификацию турнира "Большого шлема" в этом году, сообщает ABC Sport.

Гран-при Австралии в Формуле-1 также ждет неопределенное будущее, поскольку гонка, которая была перенесена с марта на ноябрь, потребует смягчения карантинных мер, ведь она состоится через две недели после Гран-при Бразилии – гонщики физически не смогут отбыть карантин.

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Источник: Сегодня|Спорт

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