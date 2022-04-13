Атлетико – Манчестер Сити: онлайн-трансляция Лиги чемпионов

/ Фото: REUTERS

В среду, 13 апреля, станут известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Вчера было сыграно два матча.

Сегодня в Мадриде Атлетико принимает Манчестер Сити.

Неделю назад английский клуб добыл дома минимальную победу – 1:0.

Матч Атлетико – Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Мадриде.

АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР СИТИ

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Кто фаворит

Несмотря на минимальную домашнюю победу, в букмекерских конторах фаворит двухматчевого противостояния Манчестер Сити. Котировки на проход в полуфинал английского клуба – 1.11, испанского – 7.40.

Что касается игры в Мадриде, то здесь коэффициенты такие: победа Атлетико – 4.90, ничья – 3.60, победа МанСити – 1.80.

Где смотреть

В Украине поединок Атлетико – Манчестер Сити в прямой трансляции можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Слово тренерам

Диего Симеоне, главный тренер Атлетико:

"Манчестер Сити всегда играет одинаково вне зависимости от соперника. У них устоявшаяся философия, которую принимают и приветствуют болельщики. У них отличные игроки и отличный тренер. Большую роль будут играть давление, быстрые переходы из обороны в атаку и наоборот и все остальное, что нам удастся сделать".

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити:

"Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своем стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее на чужой половине поля. Если начнем проигрывать, сделаем все возможное, чтобы отыграться. Если же поведем в счете, то, возможно, сядем немного глубже".

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Что дальше

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Реалом.