Атлетіко – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція Ліги чемпіонів

/ Фото: REUTERS

У середу, 13 квітня, стануть відомі всі півфіналісти Ліги чемпіонів. Вчора було зіграно два матчі.

Сьогодні у Мадриді Атлетіко приймає Манчестер Сіті.

Тиждень тому англійський клуб здобув удома мінімальну перемогу – 1:0.

Матч Атлетіко – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку у Мадриді.

АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР СІТІ

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Хто фаворит

Попри мінімальну домашню перемогу, у букмекерських конторах лідер двоматчевого протистояння Манчестер Сіті. Котирування на прохід у півфінал англійського клубу 1.11, іспанського – 7.40 .

Щодо гри в Мадриді, то тут коефіцієнти такі: перемога Атлетіко – 4.90 , нічия – 3.60, перемога МанСіті – 1.80.

Де дивитись

В Україні поєдинок Атлетіко – Манчестер Сіті у прямій трансляції можна буде подивитися на інтернет-платформі Мегого.

Слово тренерам

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко:

"Манчестер Сіті завжди грає однаково, незалежно від суперника. У них усталена філософія, яку приймають і вітають уболівальники. У них відмінні гравці та відмінний тренер. Велику роль відіграватимуть тиск, швидкі переходи з оборони в атаку і навпаки, і все інше, що нам вдасться зробити".

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті:

"Це буде інша гра, не така, як минулого тижня. Тут вони вдома, їх підтримують уболівальники. На своєму стадіоні вони створюють проблеми, обороняються та атакують. У порівнянні з минулим тижнем вони діятимуть інтенсивніше на чужій половині поля. Якщо почнемо програвати, зробимо все можливе, щоб відігратися. Якщо ж поведемо в рахунку, то, можливо, сядемо трохи глибше".

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

Що далі

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Реалом.