Аталанта отдала украинца с мегазарплатой другому клубу

Следующий сезон украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко на правах аренды проведет в составе другой команды из итальянского чемпионата – Специи

Коваленко в форме Специи / Фото: Instagram

Итальянская Специя сегодня представила 25-летнего Виктора Коваленко в качестве новичка своей команды. "Орлята" подписали арендное соглашение с Аталантой до конца сезона-2021/2022.

Об этом сообщает официальный сайт Специи.

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Коваленко и Малиновский / Фото: Twitter

Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого Шахтера, а за основную команду "горняков" полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешел в Аталанту, где выступает его соотечественник Руслан Малиновский, и заключил контракт до лета 2025 года.

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Виктор Коваленко и его возлюбленная / Фото: Instagram

Однако в минувшем сезоне Коваленко принял участие всего лишь в одном матче чемпионата Италии за Аталанту, занявшую третье место, и результативными действиями в нем не отметился.

При этом новая команда Виктора, Специя, в минувшем сезоне Серии А финишировала 15-й из 20-ти клубов. В ней, по сравнению с Аталантой, у Коваленко должно быть больше игрового времени и шансов проявить себя.

Ранее мы писали, что Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты – по данным итальянских СМИ, в Бергамо ему дали годовую зарплату в размере 2 млн евро чистыми.