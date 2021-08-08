Аталанта отдала украинца с мегазарплатой другому клубу

Коваленко в форме Специи / Фото: Instagram
Итальянская Специя сегодня представила 25-летнего Виктора Коваленко в качестве новичка своей команды. "Орлята" подписали арендное соглашение с Аталантой до конца сезона-2021/2022.
Об этом сообщает официальный сайт Специи.
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Коваленко и Малиновский / Фото: Twitter
Коваленко и Малиновский / Фото: Twitter
Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого Шахтера, а за основную команду "горняков" полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешел в Аталанту, где выступает его соотечественник Руслан Малиновский, и заключил контракт до лета 2025 года.
Виктор Коваленко и его возлюбленная / Фото: Instagram
Однако в минувшем сезоне Коваленко принял участие всего лишь в одном матче чемпионата Италии за Аталанту, занявшую третье место, и результативными действиями в нем не отметился.
При этом новая команда Виктора, Специя, в минувшем сезоне Серии А финишировала 15-й из 20-ти клубов. В ней, по сравнению с Аталантой, у Коваленко должно быть больше игрового времени и шансов проявить себя.
Ранее мы писали, что Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты – по данным итальянских СМИ, в Бергамо ему дали годовую зарплату в размере 2 млн евро чистыми.
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