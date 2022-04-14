Аталанта – Лейпциг: онлайн-трансляция Лиги Европы

/ Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В четверг, 14 апреля, определятся полуфиналисты Лиги Европы. Команда Руслана Малиновского принимает Лейпциг.

Неделю назад в Германии счет был – 1:1.

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Лиги Европы.

АТАЛАНТА – ЛЕЙПЦИГ

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Кто фаворит

Такое не часто увидишь в футболе, но аналитики букмекерских контор не смогли назвать фаворита сегодняшнего матча.

Котировки на победу Аталанты – 2.65, на ничью – 3.55, на победу Лейпцига – 2.65!

Кто выйдет в полуфинал? Тут коэффициент такой: Аталанта – 1.95, Лейпциг – 1.91.

Слово тренерам

Джан-Пьеро Гасперини, главный тренер Аталанты:

"Я не могу предугадать, что случится на поле. Речь о двух командах, каждая из которых стремится победить. Выход в полуфинал стал бы серьезным достижением, в последние годы подобное удавалось немногим итальянским клубам. Два года назад мы были в шаге от полуфинала Лиги чемпионов, для нас это пока наивысшая точка в еврокубках".

Доменико Тедеско, главный тренер Лейпцига:

"С нетерпением ждем матча в Бергамо, потому что набрали хорошую форму. При этом мы проанализировали первую встречу. Позволили сопернику создать много моментов, наверное, даже слишком много, но сами тоже многое создали. Допустили чересчур много ошибок, ошибок невынужденных. Мы с уважением относимся к Аталанте и ее игровой манере, но мы сами постоянно ставили себя в сложное положение. Необходимо сыграть лучше".

Где смотреть

В Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

Что дальше

В полуфинале победитель сыграет с лучшей командой в паре Брага – Рейнджерс.

Новое правило

В сезоне 2021/22 изменились правила: при равном счете по сумме двух матчей после ответного назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.