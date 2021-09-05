Артем Милевский снова забивает за Динамо… актрисе фильмов для взрослых

Артем Милевский снялся в скандальном ролике

Действие происходит на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Милевский и блогер Александр Догоняев соревнуются в умении пробивать пенальти.

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А помешать отправить мяч в сетку должна актриса фильмов для взрослых, известная под псевдонимом Bella Morningstar.

С ударом блогера она справилась, а вот потянуть знаменитую "паненку" Мили девушке не удалось.

Именно таким способом Милевский забил свой самый знаменитый пенальти в послематчевой серии на ЧМ-2006.

Отпраздновал взятие ворот Артем таким же способом, приложив палец к губам – закрывая рот хейтерам. Кстати, ранее мы писали, что у Милевского новая подруга – певица с ребенком: появилось видео, как они отрываются.

За несколько часов видео посмотрело почти 30 тысяч человек, но не всем оно пришлось по душе. В комментариях набралось немало критики: