Артем Милевский снова забивает за Динамо… актрисе фильмов для взрослых

Артем Милевский снялся в скандальном ролике
Действие происходит на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Милевский и блогер Александр Догоняев соревнуются в умении пробивать пенальти.
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А помешать отправить мяч в сетку должна актриса фильмов для взрослых, известная под псевдонимом Bella Morningstar.
С ударом блогера она справилась, а вот потянуть знаменитую "паненку" Мили девушке не удалось.
Именно таким способом Милевский забил свой самый знаменитый пенальти в послематчевой серии на ЧМ-2006.
Отпраздновал взятие ворот Артем таким же способом, приложив палец к губам – закрывая рот хейтерам. Кстати, ранее мы писали, что у Милевского новая подруга – певица с ребенком: появилось видео, как они отрываются.
За несколько часов видео посмотрело почти 30 тысяч человек, но не всем оно пришлось по душе. В комментариях набралось немало критики:
- Полнейшая х**ня. Не позорьте стадион Лобановского. Снимайте свои е***ие ролики под школами.
- Какой посыл этой чепухи???
- Ну зачем так. Это некультурно. И унижает женщину. Поражаюсь, как она на это согласилась. Я надеюсь, вы такое больше не снимете!!! Так можно и уважение потерять.
- Сними футболку, не позорь ее.
- Миля, старина, ролик – полная хе**я!)