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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Артем Милевский снова забивает за Динамо… актрисе фильмов для взрослых

Андрей Трофимов
5 сентября, 19:14
Знаменитый футболист Артем Милевский снова примерил футболку Динамо! Игрок снялся в небольшом ролике с участием популярного российского блогера и актрисы фильмов для взрослых

Артем Милевский снялся в скандальном ролике

Действие происходит на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Милевский и блогер Александр Догоняев соревнуются в умении пробивать пенальти.

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А помешать отправить мяч в сетку должна актриса фильмов для взрослых, известная под псевдонимом Bella Morningstar.

С ударом блогера она справилась, а вот потянуть знаменитую "паненку" Мили девушке не удалось.

Именно таким способом Милевский забил свой самый знаменитый пенальти в послематчевой серии на ЧМ-2006.

Отпраздновал взятие ворот Артем таким же способом, приложив палец к губам – закрывая рот хейтерам. Кстати, ранее мы писали, что у Милевского новая подруга – певица с ребенком: появилось видео, как они отрываются.

За несколько часов видео посмотрело почти 30 тысяч человек, но не всем оно пришлось по душе. В комментариях набралось немало критики:

  • Полнейшая х**ня. Не позорьте стадион Лобановского. Снимайте свои е***ие ролики под школами.
  • Какой посыл этой чепухи???
  • Ну зачем так. Это некультурно. И унижает женщину. Поражаюсь, как она на это согласилась. Я надеюсь, вы такое больше не снимете!!! Так можно и уважение потерять.
  • Сними футболку, не позорь ее.
  • Миля, старина, ролик – полная хе**я!)

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