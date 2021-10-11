10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Армения рвется на ЧМ-2022: расписание и трансляции матчей 11 октября

Любомир Луканюк
11 октября, 10:54
В понедельник будет сыграно 11 матчей отбора на ЧМ-2022, самая лихая интрига в группе J, где четыре команды имеют шансы поехать в Катар

Армения борется за поездку на мундиаль / Фото: Twitter

Квалификация чемпионата мира 2022 года подходит к концу. И каждый матч становится на вес золота. Сегодня в Европе будет сыграно 11 поединков отборочного цикла.

Читайте также: Как Украине попасть в плей-офф: все расклады после победы над финнами

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ГРУППА Е

21:45. Эстония – Уэльс

21:45. Беларусь – Чехия

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ГРУППА G

21:45. Нидерланды – Гибралтар

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21:45. Норвегия – Черногория

21:45. Латвия – Турция

ГРУППА Н

19:00. Кипр – Мальта
ТВ: Футбол 2

21:45. Словения – Россия

21:45. Хорватия – Словакия
ТВ: Футбол 1

ГРУППА J

21:45. Исландия – Лихтенштейн

21:45. Северная Македония – Германия
ТВ: Футбол 2

21:45. Румыния – Армения
ТВ: Футбол 3

Ранее мы писали, что самый дорогой украинский футболист Руслан Малиновский дал понять, что согласен поставить точку в скандале с тренером сборной Александром Петраковым.

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