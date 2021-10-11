Армения рвется на ЧМ-2022: расписание и трансляции матчей 11 октября

Армения борется за поездку на мундиаль / Фото: Twitter

Квалификация чемпионата мира 2022 года подходит к концу. И каждый матч становится на вес золота. Сегодня в Европе будет сыграно 11 поединков отборочного цикла.

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ГРУППА Е

21:45. Эстония – Уэльс

21:45. Беларусь – Чехия

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ГРУППА G

21:45. Нидерланды – Гибралтар

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21:45. Норвегия – Черногория

21:45. Латвия – Турция

ГРУППА Н

19:00. Кипр – Мальта

ТВ: Футбол 2

21:45. Словения – Россия

21:45. Хорватия – Словакия

ТВ: Футбол 1

ГРУППА J

21:45. Исландия – Лихтенштейн

21:45. Северная Македония – Германия

ТВ: Футбол 2

21:45. Румыния – Армения

ТВ: Футбол 3

Ранее мы писали, что самый дорогой украинский футболист Руслан Малиновский дал понять, что согласен поставить точку в скандале с тренером сборной Александром Петраковым.