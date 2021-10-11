10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Вірменія рветься на ЧС-2022: розклад та трансляції матчів 11 жовтня

Любомир Луканюк
11 жовтня, 10:54
У понеділок буде зіграно 11 матчів відбору на ЧС-2022, найбільша інтрига у групі J, де чотири команди мають шанси поїхати в Катар

Вірменія бореться за поїздку на мундіаль / Фото: Twitter

Кваліфікаційний раунд чемпіонату світу 2022 року добігає кінця. І кожен матч стає на вагу золота. Сьогодні в Європі буде зіграно 11 поєдинків відбірного циклу.

Читайте також: Як Україні потрапити в плей-офф: всі розклади після перемоги над фінами

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ГРУПА Е

21:45. Естонія – Уельс

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21:45. Білорусь – Чехія

ГРУПА G

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21:45. Нідерланди – Гібралтар

21:45. Норвегія – Чорногорія

21:45. Латвія – Туреччина

ГРУПА Н

19.00. Кіпр – Мальта
ТВ: Футбол 2

21:45. Словенія – Росія

21:45. Хорватія – Словаччина
ТВ: Футбол 1

ГРУПА J

21:45. Ісландія – Ліхтенштейн

21:45. Північна Македонія – Німеччина
ТВ: Футбол 2

21:45. Румунія – Вірменія
ТВ: Футбол 3

Раніше ми писали, що найдорожчий український футболіст Руслан Малиновський дав зрозуміти, що згоден поставити крапку в скандалі з тренером збірної Олександром Петраковым.

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