Вірменія рветься на ЧС-2022: розклад та трансляції матчів 11 жовтня

Вірменія бореться за поїздку на мундіаль / Фото: Twitter

Кваліфікаційний раунд чемпіонату світу 2022 року добігає кінця. І кожен матч стає на вагу золота. Сьогодні в Європі буде зіграно 11 поєдинків відбірного циклу.

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ГРУПА Е

21:45. Естонія – Уельс

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21:45. Білорусь – Чехія

ГРУПА G

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21:45. Нідерланди – Гібралтар

21:45. Норвегія – Чорногорія

21:45. Латвія – Туреччина

ГРУПА Н

19.00. Кіпр – Мальта

ТВ: Футбол 2

21:45. Словенія – Росія

21:45. Хорватія – Словаччина

ТВ: Футбол 1

ГРУПА J

21:45. Ісландія – Ліхтенштейн

21:45. Північна Македонія – Німеччина

ТВ: Футбол 2

21:45. Румунія – Вірменія

ТВ: Футбол 3

Раніше ми писали, що найдорожчий український футболіст Руслан Малиновський дав зрозуміти, що згоден поставити крапку в скандалі з тренером збірної Олександром Петраковым.