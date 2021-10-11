Вірменія рветься на ЧС-2022: розклад та трансляції матчів 11 жовтня

Вірменія бореться за поїздку на мундіаль / Фото: Twitter
Кваліфікаційний раунд чемпіонату світу 2022 року добігає кінця. І кожен матч стає на вагу золота. Сьогодні в Європі буде зіграно 11 поєдинків відбірного циклу.
Читайте також: Як Україні потрапити в плей-офф: всі розклади після перемоги над фінами
ГРУПА Е
21:45. Естонія – Уельс
21:45. Білорусь – Чехія
ГРУПА G
21:45. Нідерланди – Гібралтар
21:45. Норвегія – Чорногорія
21:45. Латвія – Туреччина
ГРУПА Н
19.00. Кіпр – Мальта
ТВ: Футбол 2
21:45. Словенія – Росія
21:45. Хорватія – Словаччина
ТВ: Футбол 1
ГРУПА J
21:45. Ісландія – Ліхтенштейн
21:45. Північна Македонія – Німеччина
ТВ: Футбол 2
21:45. Румунія – Вірменія
ТВ: Футбол 3
Раніше ми писали, що найдорожчий український футболіст Руслан Малиновський дав зрозуміти, що згоден поставити крапку в скандалі з тренером збірної Олександром Петраковым.