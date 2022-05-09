Антисанитария и кукуруза: бывший миллионер жалуется на условия в тюрьме

Борис Беккер сел в тюрьму / Фото: REUTERS

Звезда мирового тенниса Борис Беккер начал отбывать наказание в тюрьме. В Великобритании немца посадили на два с половиной года по делу о сокрытии активов.

Бывший миллионер недоволен ни питанием, ни условиями содержания в тюрьме.

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"Борис не может поверить, насколько там плохая еда. Какие там маленькие порции. Ему дали говядину с кукурузой, она была плохой. Также он шокирован санитарными условиями в тюрьме. Тюрьма переполнена", – рассказал друг спортсмена.

Беккера обвинили в том, что он сокрыл 3 млн евро в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка 4 млн евро.

Беккер был №1 в мире / Фото: REUTERS

Напомним, что Борис был легендой тенниса в 1980-90-е годы. Ему покорилось шесть турниров "Большого шлема":

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Уимблдон (1985, 1986, 1989)

Australian Open (1991, 1996)

US Open (1989)

Беккер занимал первое место в мировом рейтинге и заработал на корте 25 млн долларов.