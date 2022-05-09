Антисанітарія та кукурудза: колишній мільйонер скаржиться на умови у в'язниці

Борис Беккер сів у тюрьму

Зірка світового тенісу Борис Беккер почав відбувати покарання у в'язниці. У Великій Британії німця посадили на два з половиною роки у справі про приховування активів.

Колишній мільйонер незадоволений ні харчуванням, ні умовами утримання.

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"Борис не може повірити, наскільки там погана їжа. Які там маленькі порції. Йому дали яловичину з кукурудзою, вона була поганою. Також він шокований санітарними умовами у в'язниці. В'язниця переповнена", – розповів друг спортсмена.

Беккера звинуватили в тому, що він приховав 3 млн євро в активах і кредитах, щоб уникнути виплати за боргами. 54-річного спортсмена було оголошено банкрутом п'ять років тому. 2017 року він не зміг виплатити кредит за будинок в Іспанії. Сума боргу Беккера склала близько 4 млн євро.

Беккер був №1 у світі

Нагадаємо, що Борис був легендою тенісу у 1980-90-ті роки. Йому підкорилося шість турнірів "Великого шлема":

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Вімблдон (1985, 1986, 1989)

Australian Open (1991, 1996)

US Open (1989)

Беккер займав перше місце у світовому рейтингу та заробив на корті 25 млн доларів.