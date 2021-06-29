Англия – Германия: онлайн-трансляция матча возможных соперников Украины на Евро

Первыми во вторник на поля чемпионата Европы выходят "старые" гранды, которые в 19:00 по киевскому времени начинают дуэль на стадионе "Уэмбли" в Лондоне

Англия - Германия / Фото: Reuters

Сегодня завершается первый раунд плей-офф Евро-2020. Мы уже ведем онлайн матча 1/8 финала Швеция – Украина. А ранее в столице Великобритании в бой вступят сборные Англии и Германии.

Предлагаем вам следить за нашей мультимедийной трансляцией с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.

Онлайн Англия – Германия

Путь в плей-офф. Англичане очень сдержанно прошли групповой этап. По 1:0 победили хорватов и чехов и выдали боевую ничью 0:0 с соседями-шотландцами. Команда Гарета Саутгейта, который ставит рекорды у руля "трех львов", заняла первое место в квартете.

Немцы с большими проблемами вышли из группы F. Проиграли Франции (0:1), ярко одолели Португалию (4:2), но едва спаслись от поражения Венгрии за шесть минут до финального свистка (2:2). Будучи на грани вылета из турнира, парни Йоахима Лёва все же стали вторыми вслед за французами.

Личные встречи. В богатой истории соперники встречались 36 раз. По победам у родоначальников небольшое преимущество (16:13), а вот по разнице мячей – значительное (70:45). Зато именно в рамках ЧЕ они обменялись успехами: немцы на "золотом" Евро-1996 на "Уэмбли" (!) победили по пенальти, а англичане отыгрались четыре года спустя в Бельгии.

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Рефери – 38-летний полицейский из Нидерландов Данни Маккели. На Евро-2020 судил встречи Турция – Италия (0:3) и Финляндия – Россия (0:1).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут два специализированных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Старт прямой трансляции – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET небольшое преимущество отдают хозяевам. Коэффициент на их победу – 2.55, на немцев – 3.00, на ничью в основное время – 3.35. В игре ожидают 2-3 гола, а самый вероятный счет – 1:1 (коэф. – 6.10).

Ночью Мбаппе извинился за промах в матче Франция – Швейцария.

Смотрите, как англичане справились с чехами в последнем туре: