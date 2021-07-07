Англия – Дания: онлайн-трансляция второго полуфинала Евро-2020

Поединок в Великобритании стартует в 22:00 среды по киевскому времени. Выскочки пытаются обыграть фаворитов чемпионата Европы, не пропустивших ни гола

Англия - Дания / Фото: Reuters

Во вторник поздно вечером определился первый участник решающего матча турнира. При этом Мората установил два рекорда Испании, а Италия 10-й раз вышла в финал. Соперник "Скуадры адзурры" станет известен после противостояния на том же лондонском стадионе "Уэмбли" между командами Англии и Дании.

Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

Онлайн Англия – Дания

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Путь к дуэли. Скандинавы на Евро-2020 напоминают Золушку, завоевав симпатии нейтральных поклонников футбола. После двух поражений на старте – от финнов и бельгийцев – и драматической потери Кристиана Эриксена сборная Дании разгромила команды России (4:1) и Уэльса (4:0), а в четвертьфинале справилась с Чехией (2:1). Однако теперь соперник у нее будет другого калибра.

Родоначальники футбола продолжают удивлять нетипичной игрой и достижениями. Подопечные Гарета Саутгейта до сих пор не пропустили ни одного мяча, но в трех матчах группового этапа забили Шотландии, Чехии и Хорватии лишь два. Зато затем в плей-офф более уверенно справились с немцами (2:0) и украинцами (4:0).

Сборная Англии по футболу / Фото: Reuters

"Англия играет в самый скучный футбол на ЧЕ. Наверное, она его выиграет", – полушутя полусерьезно говорят эксперты.

Личные встречи. Соперники провели между собой 23 матча, из которых 13 выиграли британцы, всего пять – датчане. Правда, уже в этом тысячелетии скандинавы не раз обыгрывали будто бы более грозного оппонента. Заметим, что и последние две дуэли, в рамках Лиги наций, суммарно завершились в пользу Дании. И, как это не смешно, но сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы. А вот маленькая страна брала трофей в 1992 году.

Рефери матча – 38-летний нидерландец Данни Маккели. На нынешнем ЧЕ он уже отсудил три матча: Турция – Италия (0:3), Финляндия – Россия (0:1) и Англия – Германия (2:0). На линиях и с системой VAR работают его соотечественники, а четвертый судья – румын Овидиу Хацеган.

Где смотреть. На нашем телевидении встречу покажут два спортивных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2", а также общенациональный – "Украина". Начало прямой трансляции с арены – 21:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET явное предпочтение отдают Англии, коэффициент на ее победу в основное время – 1.73, а на выход в финал – 1.34. На соперника можно поставить за 5.80 и 3.50 соответственно, на ничью – за 3.60. Вряд ли команды забьют более двух мячей за 90 минут, а самый ожидаемый счет – 1:0 (коэф. – 5.00).

Тем временем Пике раскритиковал серию пенальти после вылета Испании.

Вспомним, как датчане обыграли чехов в четвертьфинале.