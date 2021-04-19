Андрей Шевченко написал автобиографию. Пока что на итальянском

Главный тренер сборной Украины по футболу и бывшая звезда Милана издает на Апеннинах книгу своих воспоминаний, которая выйдет 29 апреля 2021 года

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко решил поделиться с публикой своими мемуарами. Ныне 44-летний наставник национальной сборной написал автобиографию. Правда, на итальянском языке – в сотрудничестве с журналистом Алессандро Альчато. В свет книга выйдет через десять дней – 29 апреля.

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Итальянское издательство Baldini+Castoldi уже подготовило биографию Шевы к продаже. Называется она "Мягкая сила: моя жизнь, мой футбол". Книга выходит в мягкой обложке, в ней 304 страницы, и ее уже можно заказать за 18 евро (около 600 гривен).

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В аннотации сообщают, что Шева рассказал о своем непростом детстве, попадании в Динамо в год катастрофы в Чернобыле, хет-трике в ворота Барселоны на Камп Ноу в 1997 году, победном ударе в финале Лиги чемпионов в 2003-м и многом другом. Послесловие же к изданию написал друг Андрея – дизайнер Джорджо Армани, который назвал украинца доброй силой.

Недавно провал с Казахстаном побил два рекорда Шевченко.

Вспомним, что говорил тренер сборной о решении УЕФА по матчу Швейцария – Украина: