Американский чемпион молится за друзей-боксеров из Украины

Теренс Кроуфорд поддержал Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд записал видеообращение в поддержку Украины, граждане которой продолжают подвергаться насилию и военной агрессии со стороны России.

/ Фото: Reuters

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Экс-соперник украинского боксера Виктора Постола тяжело воспринял ситуацию в Украине. В своем обращении он обратился ко всем с просьбой молиться за Украину:

"Я записываю это видео, чтобы отправить любовь и поддержку моим украинским друзьям. Сейчас там пришло плохое время. Я прошу каждого из вас, ребята, молиться за них, отправить вашу любовь и поддержку. У меня в Украине есть несколько друзей. Среди них – Николай, президент WBC Ukraine. Я знаю некоторых бойцов: Кличко, Ломаченко, Усика, Виктора Постола, с которым я делил ринг. Они сражаются за свою страну, и им нужна ваша поддержка, ребята. Поддержите их. Давайте молиться за мир. Я надеюсь, что однажды все станет там нормально", – сказал Кроуфорд.

Кроуфорд является действующим обладателем чемпионского пояса WBO в полусреднем весе, который защитил уже 5 раз подряд.

Официального объявление боя против Энтони Джошуа ждет Александр Усик, который заявил, что вернется в Украину после следующего поединка.