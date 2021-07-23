Алексей Деревинский – лучший арбитр Премьер-лиги сезона 2020/2021 по версии "Сегодня"

Судья из Киева ровно отработал весь сезон, не допустив ни единой серьезной ошибки в своих играх. Рейтинг судей прошлого сезона

Рейтинг арбитров чемпионата Украины сезона 2020/21 / Фото: Сегодня|Спорт

Перед стартом нового сезона УПЛ мы подбиваем краткие итоги арбитража нашего чемпионата в сезоне прошлом. Заслуженное признание получил лучший арбитр сезона 2020/21 (по нашим оценкам). Вскоре он получит специальный приз от "Сегодня".

ТОП-5 лучших арбитров УПЛ прошлого сезона:

Алексей Деревинский (средний балл – 8,20); Сергей Бойко (средний балл – 8,06); Екатерина Монзуль (средний балл – 7,83); Евгений Арановский (средний балл – 7,83); Андрей Коваленко (средний балл – 7,75).

Вот так дебют! Для Деревинского это был первый сезон в качестве арбитра Премьер-лиги. Дебют ему удался. Алексей был одним из немногих рефери, не допустившим результативных ошибок.

Деревинский зарекомендовал себя как спокойный, уверенный рефери, который четко контролирует ход игры и практически всегда находится в правильной позиции.

Алексей пока не работал на матчах с участием топ-команд УПЛ, но в грядущем сезоне наверняка начнет получать назначения на матчи наших еврокубковых команд.

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У Деревинского есть потенциал стать одним из лучших арбитров Украины. Итоговый рейтинг прокомментировал человек выставлявший оценки арбитрам по каждому туру, эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели:

Михаил Метревели

"В прошлом сезоне арбитраж оставлял желать лучшего. Первым четырем арбитрам в рейтинге удалось провести чемпионат без особых ошибок и скандалов. Но в целом уровень нашего арбитража далек даже не от идеального, а от хорошего. Мало наших арбитров работает на матчах еврокубков, а на чемпионате Европы вообще не было. Но есть молодые арбитры, которые, надеюсь, покажут в новом сезоне хороший уровень. И конечно, среди мужчин есть Катерина Монзуль, которая является светлым пятном. Это позволяет нам говорить, что девушки готовы на равных конкурировать с мужчинами. Это главный вывод прошлого сезона. Касательно Алексея Деревинского, он прошел весь сезон ровно и не вляпался в скандалы. Но ему нельзя останавливаться на достигнутом. Алексею стоит продолжать работать, чтобы команды не имели претензий к его арбитражу, как не имели и болельщики. У него есть все, чтобы считаться будущим нашего арбитражного корпуса".

ТОП-5 судейских ошибок прошлого сезона

Вдобавок к списку лучших вспомним самые грубые ошибки сезона, которых, надеемся, арбитры в новом сезоне допускать не будут.

5-й тур, Колос – Мариуполь 1:0

Главным антигероем матча стал арбитр Виктор Копиевский. При счете 0:0 на 94-й минуте рефери назначил пенальти за фол Сагуткина на Ильине. Фол был зафиксирован абсолютно верно. Вот только он был в метре от штрафной площади.

Самое интересное, что сначала Копиевский собирался назначить штрафной удар, но прислушался к совету бокового арбитра, который утверждал, что фол был в штрафной площадке. Коллективная ошибка арбитров подарила Колосу победу.

13-й тур, Динамо – Колос 2:2

Матч, в котором Игорь Пасхал наошибался на весь чемпионат вперед. Наиболее на ход встречи повлияло его ошибочное решение назначить в ворота Колоса пенальти за якобы фол Селезнева на Миколенко. Форвард Колоса действительно ударил защитника Динамо по ноге.

Вот только сначала он выбил мяч, а потом по инерции ударил Миколенко, который также пытался сыграть в мяч. Обычный игровой эпизод, после которого стоило продолжить игру.

Но Пасхал назначил ошибочный пенальти, благодаря которому Динамо переломило ход встречи.

15-й тур, Ингулец – Ворскла 2:2

Дмитрий Бондаренко полностью провалил этот матч, совершив ряд грубых ошибок. Наиболее вопиющим был эпизод на 74-й минуте.

После подачи углового Степанюк упал в штрафной Ингульца. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти.

Однако рядом со Степанюком не было ни одного игрока Ингульца. Форвард Ворсклы просто упал. То ли потеряв равновесие, то ли по собственной инициативе.

Арбитр купился и поставил пенальти, который лишил Ингулец победы и двух очков.

17-й тур, Мариуполь – Ворскла 0:1

Мариуполь значительно пострадал от арбитража Дениса Шурмана. Рефери принял два крайне сомнительных решения и оба против азовцев.

Но если для пенальти на Кулаче у него были хоть какие-то основания (Быков положил руку форварду Ворсклы на плечо, хотя Влад падал уж слишком картинно), то на 70-й минуте он допустил очень грубую ошибку.

Кулаков принял мяч в штрафной полтавчан, после чего ему в ногу врезался Яворский. Арбитр проигнорировал эпизод и дал продолжить игру.

Хотя фол был очевидным – защитник Ворсклы даже не пытался сыграть в мяч, а просто скосил своего оппонента.

24-й тур, Ворскла – Динамо 1:5

Виктор Копиевский допустил ошибку, которая никак не повлияла на исход матча, но заставила серьезно сомневаться в его профессионализме.

На 20-й минуте Степанюк упал в штрафной после борьбы с Забарным. Арбитр усмотрел фол и назначил пенальти в ворота Динамо.

Только повторы показали, что форвард Ворсклы сам ударил защитника киевлян по ноге, после чего упал на газон. На матче работал VAR, так что Копиевский побежал к кромке поля, посмотрел повтор эпизода со всех ракурсов и… оставил решение в силе!

До сих пор непонятно, чем руководствовался арбитр в принятии решения.