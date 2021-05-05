Александр Зинченко стал в один ряд с Шевченко и Тимощуком

Третьим украинцем, который сыграет в финале Лиги чемпионов стал Александр Зинченко из Манчестер Сити, он помог своему клубу пройти ПСЖ

29 мая в Стамбуле будет сыгран финал Лиги чемпионов. Александр Зинченко стал всего лишь третьим украинцем, кто может выиграть самый почетный клубный трофей. Вчера его Манчестер Сити обыграл Пари Сен-Жермен.

Расскажем о всех финалах Лиги чемпионов с участием наших игроков.

ЛЧ-2003. Милан – Ювентус – 0:0 (3:2, пен.)

Именно гол Андрея Шевченко в серии послематчевых пенальти принес Милану трофей.

ЛЧ-2005. Ливерпуль – Милан – 3:3 (3:2, пен.)

В том сумасшедшем матче, когда англичане отыграли три гола, как раз Шевченко не реализовал свой удар с 11 метров в серии.

ЛЧ-2008. Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (6:5, пен.)

Реклама

Андрей Шевченко провел весь матч на скамейке запасных Челси.

ЛЧ-2010. Интер – Бавария – 2:0

Наш Анатолий Тимощук попал в заявку мюнхенского клуба, но на поле так и не появился.

ЛЧ-2012. Челси – Бавария – 1:1 (4:3, пен.)

На этот раз Тимощук отыграл все 120 минут, но трофей уехал в Лондон.

ЛЧ-2013. Бавария – Боруссия Д – 2:1

Анатолий Тимощук снова провел всю игру в запасе, но с третьей попытки получил медаль победителя ЛЧ.

Кстати, компанию Александру Зинченко в финале может составить еще один украинец – вратарь Реала Андрей Лунин. Сегодня мадридский клуб в гостях играет против Челси. Первый матч завершился вничью – 1:1.