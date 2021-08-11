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Агенты не хотят возвращать комиссионные. Названо препятствие, мещающее Реброву возглавить сборную Украины

Сергей Шаховец
11 августа, 19:06
Следующий Исполком УАФ состоится во вторник 17 августа, на нем будет объявлено имя главного тренера сборной Украины. Причина переноса – комиссионные агентов, которые они не хотят возвращать

Сергей Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

Назначение главного тренера сборной Украины переносится на следующий вторник, написал в своем Twitter Игорь Бурбас.

Как сообщает журналист, переговоры Сергея Реброва с Аль-Айн на финальной стадии. Главной преградой на пути расторжения контракта является не сумма компенсации, а комиссионные, которые получили агенты и не собираются их возвращать.

Таким образом, имя главного тренера национальной сборной Украины будет известно 17 августа, когда состоится следующий Исполком УАФ.

Сергея Реброва не отпустили в сборную Украины / Фото: ФК "Ференцварош"

Напомним, ранее сообщалось, что новым наставником главной команды страны будет назначен Александр Петраков.

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