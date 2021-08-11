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Агенти не хочуть повертати комісійні. Названо перешкоду, що заважає Реброву очолити збірну України

Сергій Шаховець
11 серпня, 19:06
Наступний Виконком УАФ відбудеться у вівторок 17 серпня, на ньому буде оголошено ім'я головного тренера збірної України. Причина перенесення – комісійні агентів, які вони не хочуть повертати

Сергій Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

Призначення головного тренера збірної України переноситься на наступний вівторок, написав у своєму Twitter Ігор Бурбас.

Як повідомляє журналіст, переговори Сергія Реброва з Аль-Айн на фінальній стадії. Головною перешкодою на шляху розірвання контракту є не сума компенсації, а комісійні, які отримали агенти і не збираються їх повертати.

Таким чином, ім'я головного тренера національної збірної України буде відомо 17 серпня, коли відбудеться наступний Виконком УАФ.

Сергія Реброва не відпустили у збірну України / Фото: ФК "Ференцварош"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим наставником головної команди країни буде призначено Олександра Петракова.

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