Агенти не хочуть повертати комісійні. Названо перешкоду, що заважає Реброву очолити збірну України

Сергій Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

Призначення головного тренера збірної України переноситься на наступний вівторок, написав у своєму Twitter Ігор Бурбас.

Як повідомляє журналіст, переговори Сергія Реброва з Аль-Айн на фінальній стадії. Головною перешкодою на шляху розірвання контракту є не сума компенсації, а комісійні, які отримали агенти і не збираються їх повертати.

Таким чином, ім'я головного тренера національної збірної України буде відомо 17 серпня, коли відбудеться наступний Виконком УАФ.

Сергія Реброва не відпустили у збірну України / Фото: ФК "Ференцварош"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим наставником головної команди країни буде призначено Олександра Петракова.