А Украина потянет? Озвучен финальный бюджет Олимпиады в Токио

Олимпийские игры в Токио влетели в копеечку / Фото: Reuters
Генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто сообщил, сколько было потрачено на организацию Олимпийских игр в Японии, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
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"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", – сказал Муто на 138-й сессии Международного олимпийского комитета
Кроме того, он отметил, что бюджет Игр после переноса на год в связи с пандемией изменился. Для создания безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов.
Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters
Напомним, Украина подумывает о проведении зимней Олимпиады-2030 либо летних Игр-2032.
"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада. Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", – говорил министр спорта Вадим Гутцайт в интервью "Суспільне"