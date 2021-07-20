А Украина потянет? Озвучен финальный бюджет Олимпиады в Токио

Игры-2020, которые откроются 23 июля, обошлись Японии в более чем 15 миллиардов долларов. Украина также хочет провести Олимпиаду – в 2030 либо 2032 году

Олимпийские игры в Токио влетели в копеечку / Фото: Reuters

Генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто сообщил, сколько было потрачено на организацию Олимпийских игр в Японии, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

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"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", – сказал Муто на 138-й сессии Международного олимпийского комитета

Кроме того, он отметил, что бюджет Игр после переноса на год в связи с пандемией изменился. Для создания безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов.

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Напомним, Украина подумывает о проведении зимней Олимпиады-2030 либо летних Игр-2032.