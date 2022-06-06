А сколько у тебя матчей, Россия? Жесткий троллинг от сборной Украины

Украину уважают во всем мире, Россия стала изгоем / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце года на чемпионате мира в Катаре сборной Украины не будет. Наша команда проиграла Уэльсу в решающем матче квалификации.

После игры в аккаунте Украинской ассоциации футбола появился пост благодарности футболистам и тренеру сборной. А также легкий троллинг сборной России.

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"Вы сделали все, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле! Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду! Мы проиграли бой, но не проиграли войну. Впереди у нас много матчей... А сколько игр у тебя, сборная России?" – написано на странице УАФ в Facebook.

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Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований из-за войны в Украине.