6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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А сколько у тебя матчей, Россия? Жесткий троллинг от сборной Украины

Павел Василенко
6 июня, 10:32
Украинская ассоциация футбола поддержала нашу команду после поражения Уэльсу и высмеяла Россию, которую исключили из всех соревнований

Украину уважают во всем мире, Россия стала изгоем / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце года на чемпионате мира в Катаре сборной Украины не будет. Наша команда проиграла Уэльсу в решающем матче квалификации.

После игры в аккаунте Украинской ассоциации футбола появился пост благодарности футболистам и тренеру сборной. А также легкий троллинг сборной России.

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"Вы сделали все, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле!

Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду!

Мы проиграли бой, но не проиграли войну. Впереди у нас много матчей... А сколько игр у тебя, сборная России?" – написано на странице УАФ в Facebook.

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Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований из-за войны в Украине.