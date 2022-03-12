А почему не в бункере? Стало известно, куда Путин спрятал любовницу с детьми

Кровавый диктатор спрятал свою любовницу в Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

Любовница Владимира Путина Алина Кабаева с четырьмя малолетними детьми скрывается в Швейцарии, сообщает Page Six.

"Пока Путин совершает агрессию на территорию Украины, убивая невинных граждан и вызывая кризис с беженцами, его семья прячется в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии – по крайней мере, на данный момент", – пишет источник.

Путин и Кабаева / Фото: Getty Images

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Как сообщается, олимпийская чемпионка Алина Кабаева имеет четверых детей от 69-летнего российского маньяка. Но они никогда официально не подтверждали эту информацию.

По данным СМИ, у них есть 7-летние дочери-близнецы, которые родились недалеко от Лугано, Швейцария, в феврале 2015 года. Считается, что у них также есть два сына.

"У Алины есть двое маленьких мальчиков и девочки-близнецы с Путиным, которые родились в Швейцарии. У всех детей есть швейцарские паспорта, и у нее тоже".

Кадр из видео

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Отметим, что по данным российских аналитиков, Путин с начала войны находится в бункере на Алтае. Съехавший с катушек российский диктатор боится физического устранения своих же спецслужб.