А чому не в бункері? Стало відомо, куди Путін сховав коханку з дітьми

Кривавий диктатор сховав свою коханку у Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні
Коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва із чотирма малолітніми дітьми переховується у Швейцарії, повідомляє Page Six.
"Поки Путін здійснює агресію на територію України, вбиваючи невинних громадян і викликаючи кризу з біженцями, його сім'я ховається в дуже усамітненому і дуже безпечному шале десь у Швейцарії – принаймні, зараз", – пише джерело.
Як повідомляється, олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва має чотирьох дітей від 69-річного російського маніяка. Але вони ніколи офіційно не підтверджували цієї інформації.
За даними ЗМІ, вони мають 7-річних дочок-близнючок, які народилися недалеко від Лугано, Швейцарія, у лютому 2015 року. Вважається, що у них також є два сини.
"Аліна має двох маленьких хлопчиків і дівчаток-близнюків з Путіним, які народилися в Швейцарії. Всі діти мають швейцарські паспорти, і в неї теж".
Зазначимо, що, за даними російських аналітиків, Путін з початку війни знаходиться в бункері на Алтай. Російський диктатор, який з'їхав з котушок, боїться фізичного усунення своїх же спецслужб.