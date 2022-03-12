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А чому не в бункері? Стало відомо, куди Путін сховав коханку з дітьми

Сергій Шаховець
12 березня, 14:07
Божевільний диктатор Росії, який розв'язав війну проти України, ховається в бункері на Алтаї. Але свою коханку з дітьми чомусь відправив до Західної Європи

Кривавий диктатор сховав свою коханку у Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні

Коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва із чотирма малолітніми дітьми переховується у Швейцарії, повідомляє Page Six.

"Поки Путін здійснює агресію на територію України, вбиваючи невинних громадян і викликаючи кризу з біженцями, його сім'я ховається в дуже усамітненому і дуже безпечному шале десь у Швейцарії – принаймні, зараз", – пише джерело.

Путін і Кабаєва / Фото: Getty Images

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Як повідомляється, олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва має чотирьох дітей від 69-річного російського маніяка. Але вони ніколи офіційно не підтверджували цієї інформації.

За даними ЗМІ, вони мають 7-річних дочок-близнючок, які народилися недалеко від Лугано, Швейцарія, у лютому 2015 року. Вважається, що у них також є два сини.

"Аліна має двох маленьких хлопчиків і дівчаток-близнюків з Путіним, які народилися в Швейцарії. Всі діти мають швейцарські паспорти, і в неї теж".

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Зазначимо, що, за даними російських аналітиків, Путін з початку війни знаходиться в бункері на Алтай. Російський диктатор, який з'їхав з котушок, боїться фізичного усунення своїх же спецслужб.

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