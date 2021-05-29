А Меладзе знает? Вера Брежнева в Минске тусит с Милевским, фанаты требуют интимных подробностей

Артем Милевский проводит отпуск в Минске / Фото: Instagram
Бывший футболист Миная и сборной Украины Артем Милевский отлично проводит отпуск в Минске. Футболист похвастался в своем Instagram общим снимком с известной певицей Верой Брежневой.
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"Люди, любите друг друга. Минск, я и Верон. Песни, на которых я вырос, будучи в Киеве", – написал под фото футболист.
В комментариях подписчики футболиста спрашивают, как он собирается возвращаться в Украину, учитывая запрет на авиаперевозки.
А других интересует вопрос, было ли у него что-то с Брежневой, намекая на давнюю историю с Тиной Канделаки. Напомним, некоторое время назад Милевский признался, что у него был секс с Тиной Канделаки, а затащить в постель Дашу Астафьеву ему помешал лучший друг Александр Алиев.
Позже российская телеведущая Канделаки не стала скрывать интим с футболистом и с сарказмом отреагировала на слова Мили: "Ну на здоровье".
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