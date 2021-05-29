Версія українською
$ 27,53
33,57

А Меладзе знает? Вера Брежнева в Минске тусит с Милевским, фанаты требуют интимных подробностей

29 мая, 06:48

Александр Трикиша , Андрей Трофимов

Известный футболист похвастался своей встречей с популярной певицей в Минске и породил новую волну слухов. Болельщики хотят знать, были ли у него связи с исполнительницей

Артем Милевский проводит отпуск в Минске / Фото: Instagram

Бывший футболист Миная и сборной Украины Артем Милевский отлично проводит отпуск в Минске. Футболист похвастался в своем Instagram общим снимком с известной певицей Верой Брежневой.

Читайте также: У Милевского в Беларуси все хорошо. Он почти в Милане

"Люди, любите друг друга. Минск, я и Верон. Песни, на которых я вырос, будучи в Киеве", – написал под фото футболист.

В комментариях подписчики футболиста спрашивают, как он собирается возвращаться в Украину, учитывая запрет на авиаперевозки.

А других интересует вопрос, было ли у него что-то с Брежневой, намекая на давнюю историю с Тиной Канделаки. Напомним, некоторое время назад Милевский признался, что у него был секс с Тиной Канделаки, а затащить в постель Дашу Астафьеву ему помешал лучший друг Александр Алиев.

Позже российская телеведущая Канделаки не стала скрывать интим с футболистом и с сарказмом отреагировала на слова Мили: "Ну на здоровье".

Новости на эту же тему:
футболист Вера Брежнева Артем Милевский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама