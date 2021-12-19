А ее за такие фото не депортируют? Рекордсменка Казахстана отрывается на Шри-Ланке

Эльмира на Шри-Ланке / Фото: Коллаж: Сегодня

Известная казахстанская пловчиха Эльмира Айгалиева поехала отдохнуть на Шри-Ланку. Там девушка принимает солнечные ванны на пляже. И постит фото в Instagram.

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Надо сказать, что снимки Эльмиры очень сексуальны. А ее купальники более чем откровенны.

Эльмира Айгалиева является рекордсменкой Казахстана. Побеждала на многих международных турнирах, в том числе и на Азиатских играх.

В детстве она посещала музыкальную школу, по классу фортепиано. Пела в хоре и танцевала в детском коллективе. Но потом профессионально занялась плаванием.

Девушка частенько попадает в рейтинги самых сексуальных спортсменок Казахстана и активно ведет свои социальные сети.