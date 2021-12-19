А її за такі фото не депортують? Рекордсменка Казахстану відривається на Шрі-Ланці

Ельміра на Шрі-Ланці / Фото: Колаж: Сьогодні
Відома казахстанська плавчиня Ельміра Айгалієва поїхала відпочити на Шрі-Ланку. Там дівчина приймає сонячні ванни на пляжі. І постить фото у Instagram.
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Треба сказати, що знімки Ельміри дуже сексуальні. А її купальники більш ніж відверті.
Ельміра Айгалієва є рекордсменкою Казахстану. Перемагала на багатьох міжнародних турнірах, у тому числі на Азіатських іграх.
У дитинстві вона відвідувала музичну школу за класом фортепіано. Співала у хорі та танцювала у дитячому колективі. Але потім професійно зайнялася плаванням.
Дівчина частенько потрапляє до рейтингів найсексуальніших спортсменок Казахстану та активно веде свої соціальні мережі.