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А її за такі фото не депортують? Рекордсменка Казахстану відривається на Шрі-Ланці

Андрій Трофімов
19 грудня, 14:32
Переможниця Азіатських Ельміра Айгалієва ділиться у соцмережах сексуальними фотографіями з океану

Ельміра на Шрі-Ланці / Фото: Колаж: Сьогодні

Відома казахстанська плавчиня Ельміра Айгалієва поїхала відпочити на Шрі-Ланку. Там дівчина приймає сонячні ванни на пляжі. І постить фото у Instagram.

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Треба сказати, що знімки Ельміри дуже сексуальні. А її купальники більш ніж відверті.

Ельміра Айгалієва є рекордсменкою Казахстану. Перемагала на багатьох міжнародних турнірах, у тому числі на Азіатських іграх.

У дитинстві вона відвідувала музичну школу за класом фортепіано. Співала у хорі та танцювала у дитячому колективі. Але потім професійно зайнялася плаванням.

Дівчина частенько потрапляє до рейтингів найсексуальніших спортсменок Казахстану та активно веде свої соціальні мережі.