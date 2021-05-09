96-я минута, пенальти! Видео последнего гола УПЛ-2021

Последние голы чемпионата Украины-2020/21, финишировавшего 9 мая, были забиты в Днепре и Львове.
Автором финального мяча Премьер-лиги стал 23-летний нападающий Руха Даниил Кондраков, реализовавший пенальти на 96-й минуте матча с Днепром-1 и тем самым спасший свою команду от поражения.
Днепр-1 – Рух – 1:1
Голы: Чуже, 60 – Кондраков, 90+6 с пенальти
В параллельной встрече ФК Львов с тем же счетом 1:1 дома разошелся миром с Олимпиком.
Львов – Олимпик – 1:1
Голы: Ренан, 27 – Хамелюк, 86
Отметим, что эти результаты уже не имели особого турнирного значения.
Напомним, главной интригой последнего тура было – кто пробьется в Лигу конференций, Ворскла или Десна. Эта путевка в еврокубки досталась полтавчанам, обыгравшим Минай 2:1.
Все участники еврокубков от Украины
Лига чемпионов: Динамо, Шахтер
Лига Европы: Заря
Лига конференций: Колос, Ворскла
При этом высший дивизион украинского футбола покидает Минай Артема Милевского.