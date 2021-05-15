777 CR7: космический результат Криштиану Роналду

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду забил гол в матче чемпионата Италии против Интера и довел счет своих голов в профессиональной карьере до 777

Криштиану Роналду, Ювентус / Фото: Reuters

Сегодня в Турине прошел матч 37-го тура чемпионата Италии. Ювентус обыграл Интер, который уже обеспечил себе чемпионство. Счет в матче – 3:2. А один из голов забил Криштиану Роналду.

В первом тайме удар Криштиану с пенальти парировал голкипер гостей Самир Ханданович, однако CR7 был первым на добивании.

Для Роналду этот гол стал 777-м в карьере, если учитывать голы за клубы и сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил 100 голов за три разных клуба в трех разных странах и за свою национальную команду.