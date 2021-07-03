52 километра пробежал игрок сборной Дании на Евро

Йоаким Мехле – главный "энерджайзер" сборной Дании. Он отыграл 90 минут во всех пяти матчах и пробежал больше марафонской дистанции

Йоаким Мехле - игрок матча Чехия - Дания (1:2) / Фото: Reuters

Сборная Дании продолжает восхищать на Евро-2020! Сегодня команда в четвертьфинале обыграла Чехию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

Самым энергичным футболистом в составе победителей снова стал 24-летний защитник Йоаким Мехле. Одноклубник Малиновского по Аталанте в матче с Англией пробежал 11 100 метров.

Мехле удерживает лидерство по этому показателю в сборной Дании. Всего на турнире он пробежал уже 52.6 км. Это на 10 км больше марафонской дистанции!

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Также на счету защитника два гола и результативная передача.

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