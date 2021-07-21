50 кругов в бассейне и прыжок с парашютом: как Кличко встретил день рождения с братом

Легендарный боксер Виталий Кличко отпраздновал 50-летний юбилей в компании с братом Владимиром. Кличко-младший приготовил для именинника необычную программу

Братья Кличко экстремально отметили день рождения Виталия

19 июля нынешнему мэру Киева Виталию Кличко исполнилось 50 лет. Младший брат бывшего боксера Владимир приготовил брату сюрприз и устроил утренний заплыв в бассейне на 50 кругов.

"50 – это только начало", – с легкостью принял вызов Виталий.

А затем братья Кличко погрузились в небольшой самолет и отправились покорять высоту. Виталий первым выпрыгнул с парашютом, но Владимир успел не только первым приземлиться, но и заснять полет брата на парашюте в национальных цветах.

Кстати, Кличко не впервые прыгал с парашюта. О своих экстремальных увлечениях он рассказал в специальном фильме, выпущенном к юбилею боксера.

А еще мы писали что Кличко засекли во Львове с новой женщиной. Знаменитый украинский боксер, который и после ухода из спорта продолжает тренироваться, увлекательно проводит время и посетил джазовый фестиваль.