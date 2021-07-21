50 кругов в бассейне и прыжок с парашютом: как Кличко встретил день рождения с братом

Братья Кличко экстремально отметили день рождения Виталия
19 июля нынешнему мэру Киева Виталию Кличко исполнилось 50 лет. Младший брат бывшего боксера Владимир приготовил брату сюрприз и устроил утренний заплыв в бассейне на 50 кругов.
"50 – это только начало", – с легкостью принял вызов Виталий.
А затем братья Кличко погрузились в небольшой самолет и отправились покорять высоту. Виталий первым выпрыгнул с парашютом, но Владимир успел не только первым приземлиться, но и заснять полет брата на парашюте в национальных цветах.
Кстати, Кличко не впервые прыгал с парашюта. О своих экстремальных увлечениях он рассказал в специальном фильме, выпущенном к юбилею боксера.
А еще мы писали что Кличко засекли во Львове с новой женщиной. Знаменитый украинский боксер, который и после ухода из спорта продолжает тренироваться, увлекательно проводит время и посетил джазовый фестиваль.
Новости на эту же тему: