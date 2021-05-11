43-летний Буффон покидает Ювентус, но не завязывает. Шанс для Динамо?

Легендарный итальянский вратарь не будет продлевать контракт с туринским клубом, а попытается найти продолжение карьеры в другой команде

Джанлуиджи Буффон / Фото: Reuters

Один из лучших вратарей планеты Джанлуиджи Буффон все никак не наиграется. Сегодня 43-летний футболист заявил, что в конце сезона покинет Ювентус, с которым у него заканчивается контракт. Однако вешать бутсы на гвоздь он не собирается. В конце апреля писали, что Динамо претендует на Буффона.

Слова Джиджи цитирует журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Популярный Instagram-паблик 433 подтвердил, что Буффон не будет продлевать контракт с Ювентусом.

В последние два года, после возвращения из "командировки" в ПСЖ на сезон 2018/19, Буффон выполнял роль дублера поляка Войцеха Щенсного. Видимо, это ему не понравилось, и итальянская легенда хочет завершить карьеру более ярко. В этом сезоне чемпион мира-2006 сыграл лишь 7 матчей в чемпионате Италии, 4 – в Кубке, 1 – в Лиге чемпионов.

Недавно Буффон неожиданно передал привет украинскому вратарю.

Итальянские СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Джанлуиджи проявляли целый ряд солидных клубов: Аталанта, Динамо, Спортинг, Олимпиакос, Айнтрахт и Галатасарай. Возможно, в одном из них он продолжит карьеру.

Смотрите, как Буффон играл за Юве против Пармы, за которую выступал в 1995-2001 годах: