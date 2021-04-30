"3 дня вел переговоры с этими ублюдками": как украли брата у лучшего боксера мира

Родственника мексиканского чемпиона Сауля Альвареса в 2018 году украли неизвестные и ему пришлось договариваться о его возвращении и готовиться к бою

Сауль Альварес / Фото: Instagram

Чемпион WBA и WBC в суперсреднем весе Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) несколько лет назад пережил страшные моменты и боялся, что потеряет своего брата. В 2018 году родственника мексиканского боксера украли неизвестные, и он вел переговоры для его возвращения. Ранее лучший боксер современности пристыдил Мейвезера за бой с блогером.

"Три дня я вел переговоры с этими ублюдками, чтобы они его отпустили. Три дня. И после переговоров я все еще думал: представьте, если бы это была моя дочь, моя мать, мой отец. Это было бы еще сложнее. И вдобавок ко всему мне пришлось драться в субботу с Рокки Филдингом и давать тысячу интервью и все такое, и никто ничего не знал. Все смотрят на меня у думают: "Вау. Это очень просто". Но в этой жизни нет ничего легкого. В Мексике все еще сложнее, потому что, возможно, власти замешаны в этой ситуации", – сказал Альварес в In Depth with Graham Bensinge

Сауль "Канело" Альварес / Фото: Reuters

В результате после переговоров брат Альвареса вернулся дом без повреждений.

Напомним, что поединок между Саулем Альваресом и обладателем титула WBO Билли Джо Сондерсом состоится 8 мая на стадионе в Арлингтоне в Техасе. А боксерский бой соберет более 60 000 зрителей на трибунах.

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