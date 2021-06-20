21-летняя украинская рекордсменка погибла в ДТП

Молодая спортсменка установила рекорд Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговом тренажере" и готовилась к новым свершениям в легкой атлетике

Екатерина Долган погибла в ДТП 19 июня / Фото: Facebook

21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган погибла в ДТП на трассе Киев – Прилуки 19 июня. Подробности трагедии пока неизвестны.

Екатерина являлась рекордсменкой Национального реестра рекордов Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговом тренажере", кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призеркой многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

"Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний... Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю – Бегущая за солнцем... Легкого бега тебе в Вечность, девочка..." – написала в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Ранее мы писали, что игрок Колоса устроил ДТП в Киевской области. Футболист украинской Премьер-лиги был невнимателен за рулем и попал в аварию возле пгт Гребенки Белоцерковского района. Суд обязал его выплатить штраф.