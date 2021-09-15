15 сентября 19:45
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Боруссия Д --
15 сентября 19:45
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Шахтер --
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Лейпциг --
15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
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28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Александрия --
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Минай --
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Колос --
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Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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12-летний юнец обогнал велогонщиков на финише: ему подарили бутылку

Александр Трикиша
15 сентября, 12:14
Героем седьмого этапа известной велогонки Тура Британии стал юный фанат велоспорта Ксандер Грэм, присоединившийся к профессиональным участникам заезда

12-летний велогонщик обогнал профессиональных спортсменов / Фото: Getty Images

12-летний Ксандер смотрел трансляцию гонки в интернете, а когда пелотон приблизился к его дому в Бонниригге парень вскочил на велосипед и присоединился к гонке.

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Парень ехал по тротуару, не мешая гонке. Ксандер держался наравне с профессиональными спортсменами и даже опередил их!

Я просто ехал так быстро, как мог. Наверное, около 25 километров в час", – рассказывал после финиша довольный Грэм.

После гонки мальчик вместе с призерами поднялся на пьедестал, а нидерландец Паскаль Энкхорн подарил школьнику свою бутылку для воды.

Ксандер был очень доволен и пообещал сделать для нее отдельную полку в своей комнате, пишет ВВС.

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