Запомните это имя! Украинец выиграл чемпионат Европы по маунтинбайку

В борьбе за золотую медаль в сербском Новы-Место украинец Александр Гудыма опередил 42 соперника.
На 37 секунд от Гудымы отстал швейцарец Роман Хольцер, на 54 секунды – француз Александр Мартинс.
Итоговые результаты
- 1. Александр Гудыма (Украина) – 6 минут, 43 секунды
- 2. Роман Хольцер (Швейцария) +37 секунд
- 3. Александр Мартинс (Франция) +54 секунды
Отметим, что ранее бронзу на чемпионате Европы по маунтинбайку добыла украинка Ирина Попова в дисциплине кросс-кантри элиминатор среди взрослых.
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Напомним, что на недавней Олимпиаде в Токио лидер сборной Украины в маунтинбайке Яна Беломоина показала лучшее время нашей страны в истории Игр, но этого хватило лишь для восьмого места.