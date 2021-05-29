11 ударов и 10 голов: вратарь МанСити готов бить пенальти в финале Лиги чемпионов

Голкипер Эдерсон отрабатывает удары с пенальти перед финальным матчем Лиги чемпионов против Челси, который пройдет 29 мая в Порту

Эдерсон готовится к серии пенальти / Фото: AFP

Сегодня – финал Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Челси.

А накануне игры голкипер Манчестер Сити Эдерсон тренировался пробивать пенальти. 27-летний бразильский вратарь выполнил 11 ударов с точки и забил 10 раз.

Ранее финал Лиги Европы между Вильярреалом и Манчестер Сити завершился серией послематчевых пенальти. Полевые игроки забили все 20 ударов, и последними к мячу подошли вратари: Давид де Хеа из МЮ не сумел забить коллеге Херонимо Рульи, что привело к победе испанской команды.

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