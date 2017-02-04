Украинский дуэт по фигурному катанию выиграл "золото" Универсиады

Сегодня, 13:31

Наши фигуристы были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программах

Александра Назарова и Максим Никитин
Александра Назарова и Максим Никитин

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин стали чемпионами зимней Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду.

В соревнованиях танцевальных пар, которые только завершились в Алматы (Казахстан), наши фигуристы были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программах, набрав в общем рекордные 165,62 баллов.

В частности, их произвольный танец, для которого фигуристы выбрали в этом сезоне музыку из кинофильма "Неудачники", не только был высоко оценен судьями, но и вызвал настоящий восторг нескольких тысяч зрителей ледового дворца. Украинцы выступали ярко, с настроением, показав качественное катание и не оставив соперникам ни единого шанса догнать их: когда на табло высветилась оценка нашего дуэта за произвольную – 101,50 баллов, еще до завершения выступлений всех 14 пар стало ясно, кто получил высшую награду Универсиады ...

"Саша и Максим катались просто невероятно! Все было выполнено замечательно – четвертого уровня дорожки, твизлы третьего ... Они заслужили это "золото". Дуэт растет просто на глазах, фигуристы развивающихся постоянно ищут что-то новое, "свои" элементы. Нынешний сезон складывается для Александры Назаровой и Максима Никитина как никогда удачно, будем надеяться, что и завершится он так же успешно", – заявила тренер Галина Чурилова, которая находится в Алматы.

Для двукратных чемпионов Украины Александры Назаровой / Максима Никитина – это вторая награда крупных международных соревнований: в 2015 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров. После этого воспитанники харьковского тренера Галины Чуриловой, которые сейчас тренируются в США у Игоря Шпильбанда, быстро освоились среди "взрослых" дуэтов, демонстрируя стремительный прогресс. Так, на чемпионате Европы 20-летняя Александра и 22-летний Максим вошли в ТОП-десятку лучших танцевальных пар континента, заняв девятую место.

Серебряные медали Универсиады достались россиянам Софии Евдокимовой / Егору Базина – 156,96. На третьем месте – Шари Кох / Кристиан Нойштерн из Германии – 154,00.
медали, фигурное катание, Универсиада, Максим Никитин, Александра Назарова

Вы сейчас просматриваете новость "Украинский дуэт по фигурному катанию выиграл "золото" Универсиады". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Федерация фигурного катания Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Надежда Белкина завоевала пока единственное "золото" Украины на Универсиаде-2017. Фото: кадр из трансляции

Медальный зачет Универсиады-2017: Украина в десятке

Вчера, 23:14

Украинские спортсмены за пять "медальных" дней завоевали шесть наград

Биатлон

Надежда Белкина. Фото biathlon.com.ua

Надежда Белкина завоевала золотую медаль на Универсиаде

Вчера, 12:35

Эта медаль высшей пробы стала для Украины первой на соревнованиях 2017 года

Биатлон

Яна Бондарь. Фото biathlon.com.ua

Яна Бондарь выиграла серебряную медаль Универсиады

2 Февраля, 09:44

Наша биатлонистка второй финишировала в спринте

Другие

Белинский завоевал уже вторую "бронзу". Фото almaty2017.com

Украинские студенты за победу на Универсиаде получат 20 тысяч гривен

1 Февраля, 09:44

Самые спортивные студенты у нас в Киеве

Другие

Украинская группа поддержки Белинского. Фото almaty2017.com

Александр Белинский завоевал вторую "бронзу" на Универсиаде

31 Января, 13:00

Наш спортсмен занял третье место в гигантском слаломе

Биатлон

Надежда Белкина. Фото biathlon.com.ua

Надежда Белкина завоевала "бронзу" Универсиады

31 Января, 09:41

Наша биатлонистка стала третьей в индивидуальной гонке

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования