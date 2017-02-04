Украинский дуэт по фигурному катанию выиграл "золото" Универсиады

Наши фигуристы были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программах

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин стали чемпионами зимней Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду.

В соревнованиях танцевальных пар, которые только завершились в Алматы (Казахстан), наши фигуристы были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программах, набрав в общем рекордные 165,62 баллов.

В частности, их произвольный танец, для которого фигуристы выбрали в этом сезоне музыку из кинофильма "Неудачники", не только был высоко оценен судьями, но и вызвал настоящий восторг нескольких тысяч зрителей ледового дворца. Украинцы выступали ярко, с настроением, показав качественное катание и не оставив соперникам ни единого шанса догнать их: когда на табло высветилась оценка нашего дуэта за произвольную – 101,50 баллов, еще до завершения выступлений всех 14 пар стало ясно, кто получил высшую награду Универсиады ...

"Саша и Максим катались просто невероятно! Все было выполнено замечательно – четвертого уровня дорожки, твизлы третьего ... Они заслужили это "золото". Дуэт растет просто на глазах, фигуристы развивающихся постоянно ищут что-то новое, "свои" элементы. Нынешний сезон складывается для Александры Назаровой и Максима Никитина как никогда удачно, будем надеяться, что и завершится он так же успешно", – заявила тренер Галина Чурилова, которая находится в Алматы.

Для двукратных чемпионов Украины Александры Назаровой / Максима Никитина – это вторая награда крупных международных соревнований: в 2015 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров. После этого воспитанники харьковского тренера Галины Чуриловой, которые сейчас тренируются в США у Игоря Шпильбанда, быстро освоились среди "взрослых" дуэтов, демонстрируя стремительный прогресс. Так, на чемпионате Европы 20-летняя Александра и 22-летний Максим вошли в ТОП-десятку лучших танцевальных пар континента, заняв девятую место.

Серебряные медали Универсиады достались россиянам Софии Евдокимовой / Егору Базина – 156,96. На третьем месте – Шари Кох / Кристиан Нойштерн из Германии – 154,00.