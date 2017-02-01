Украинские студенты за победу на Универсиаде получат 20 тысяч гривен

В казахстанском Алматы стартовала 28-я зимняя Универсиада. Традиционно студенческий аналог Олимпийских игр проводится раз в два года. А участвуют в нем спортсмены из высших учебных заведений от 17 до 28 лет, по крайней мере, такого возраста они должны были быть 1 января этого года. Выпускникам разрешают поехать на Универсиаду, если вуз они окончили максимум за год до начала соревнований.



От Украины в Алматы поехал 61 спортсмен, 13 из которых – воспитанники киевского Национального университета физического воспитания и спорта. Самые младшие в команде – 17-летние Мария Пономаренко (горные лыжи), Иван Зеленчук (прыжки с трамплина), Елизавета Билозерская (конькобежный спорт), Мария-Магдалена Узакова и Никита Немиро (оба – шорт-трек), а старшинствует 27-летняя тернопольская конькобежница Анна Музыка. При этом Пономаренко – единственный в нашей команде медик. А Билозерскую и Музыку чаще можно увидеть на роликовых коньках, а не обычных – девушки участвуют в соревнованиях по роллер-спорту.

Выступают украинцы в десяти видах – во всех, кроме керлинга и хоккея. Больше всего у нас биатлонистов (15) и лыжников (14). Саночники, бобслеисты и скелетонисты и вовсе на Универсиады не ездят: слишком уж дорогое это увлечение для студентов и организаторов.

Разве что в 2005-м в Инсбруке скелетон присутствовал как демонстрационный вид спорта, но на этом все и закончилось.

Кстати, на следующих студенческих играх в российском Красноярске в этом статусе в программу включат хоккей с мячом.

"Потеряшка" нынешней Универсиады – парное фигурное катание. Оказалось, что на участие в соревнованиях подали заявку только две спортивные пары и обе – из России. Организаторы решили, что смысла им выходить на лед тогда вообще нет, и этот вид отменили.



Своим чемпионам Казахстан заплатит $15 000, серебряным призерам – $10 тысяч, а бронзовым – $5000. В Украине средняя стипендия около тысячи гривен, и наши студенты за одно удачное выступление могут получить в 20 раз больше: обещают 20 тыс. грн за 1-е место, 15 тыс. – за 2-е, 10 тыс. – за 3-е.



За два дня у Украины – 4 награды. Вчера к двум медалям в сноубординге добавилось третье место биатлонистки Надежды Белкиной в индивидуальной гонке. При слабой видимости на трассе она уступила хозяйкам – казашкам Райковой и Вишневской. "Не ожидала, что буду в тройке, – призналась после финиша Надя. – Сегодня погода очень сложная: на последних двух огневых рубежах появился туман, поэтому все было непредсказуемо. И рада, что у меня третье место".

В этом сезоне Белкина пробовала силы на Кубке мира, но после 82 места в спринте в Поклюке вернулась в Кубок IBU.

Уже вторую для себя "бронзу" на этой Универсиаде завоевал сноубордист Александр Белинский из Харькова, на этот раз в гигантском слаломе.



Потенциальными претендентами на медали считают фигуристов Александру Назарову и Максима Никитина, совсем недавно занявших 9-е место на чемпионате Европы в танцах на льду. Надежды полагают и на биатлонисток-сборниц, выступающих на Кубках мира – Юлию Журавок и Яну Бондарь.