Сборной Украины по хоккею обещают серьезные премиальные за выход в элитный дивизион

Сегодня, 14:29

Зарисовки с "цветной" тренировки сборной Украины: игрокам и министру не хватает... билетов

Защитники. Победоносцев (слева) и Исаенко изучают игровые схемы
Защитники. Победоносцев (слева) и Исаенко изучают игровые схемы. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Вчера сборная Украины провела первую пробу льда в киевском Дворце спорта, где в субботу стартует чемпионат мира по хоккею в дивизионе IА. Понаблюдать за тренировкой, в которой приняли участие 20 полевых игроков и три голкипера, пришли и спортивные боссы страны, включая президента НОК Сергея Бубку и министра спорта Игоря Жданова. Возглавлял эту делегацию вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, а в роли гида выступал глава ФХУ Анатолий Брезвин. Понаблюдав за разминкой хоккеистов, гости вышли на лед, и игроки, прервав занятие, собрались вокруг них. Тренер сборной Александр Савицкий отрапортовал, что, несмотря на кадровые проблемы, настроение в команде боевое.

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При этом Вячеслав Кириленко, проявив осведомленность, интересовался у главного тренера самочувствием наших лидеров: "Что с Захаровым?" — "Он точно не сыграет, травма плеча". — "Жаль. А что Михнов?" — "Он перенес операцию, киста, сегодня снимают швы. А там посмотрим". — "Ну, ничего, остальные тоже не лыком шиты. Считаю, у нас нет плохих хоккеистов. Так что, если кто не приехал, ничего страшного, — подвел итог диалогу Кириленко и обратился к игрокам: — Какие-то вопросы, пожелания есть?". "Билеты на наши матчи хотелось бы получить, — попросил форвард Никита Буценко. — Родные хотят поддержать, а билетов в продаже давно нет". "Это вопрос к пану Брезвину, мы даже для себя выбить не можем", — перевел тему на главу ФХУ Игорь Жданов. "Билеты будут, — заверил тот. — Мы отвоевали для себя часть квоты Международной федерации". "Будете выдавать хоккеистам, и про Министерство спорта не забудьте", — то ли в шутку, то ли всерьез напомнил Жданов.

"Вот видите, на все ваши матчи билеты давно раскуплены, поддержка будет серьезная, полный "биток", как в старые добрые времена, — сказал Кириленко. — Так что желаем удачи, вдохновения и побед! До встречи на матче с Венгрией!" В ответ игроки дружно забарабанили клюшками по льду, после чего вернулись к тренировке.

Проводили ее ребята в свитерах разных цветов — своем для каждой пятерки. Но если у "красных", "зеленых" и "белых" был полный комплект, то "черных" оказалось лишь четверо (приболел Денискин, температура), а "синий" Владимир Варивода и вовсе занимался в гордом одиночестве. Он девятый защитник, по сути — первый "на выход". Однозначно "отцепят" и одного из вратарей, в заявку на ЧМ попадают лишь два.

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Как стало известно "Сегодня", накануне руководство Федерации озвучило игрокам размер премиальных за выход в элитный дивизион. Для этого, напомним, нужно занять на турнире шести команд одно из двух первых мест.

"Сумма значительно больше той, что была в прошлом году, за победу в дивизионе IВ. В случае же чистой победы на турнире сумма может еще увеличиться — сейчас ведутся переговоры с одним из спонсоров", — рассказал нам источник в ФХУ.

Корейцы в "Руси" и Фазель на закуску

Вчера поздно вечером в Киев прилетели первые иностранные участники турнира — сборная Южной Кореи. Будущие хозяева Олимпиады-2018 проделали самый долгий путь в Киев (от Сеула минимум 13,5 часов лету), а потому прибыли заранее, чтобы иметь время для отдыха и адаптации. Уже сегодня днем корейцы проведут первую тренировку на льду Дворца спорта. Все участники турнира, включая хозяев, будут квартировать в отеле "Русь". А судей и VIP-гостей из Международной федерации примет "Президент-отель". Кстати, уже известно, что решающие матчи чемпионата посетят глава IIHF швейцарец Рене Фазель и один из его замов финн Калерво Куммола.
сборная Украины по хоккею, чемпионат мира по хоккею, Игорь Жданов, Вячеслав Кириленко

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Автор:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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