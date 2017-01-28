Жеребьевка полуфинала Кубка Испании: "Барселона" сыграет с "Атлетико"

Вчера, 15:26

Полуфинальные пары составили: "Барселона" – "Атлетико" и "Алавес" – "Сельта"

Жеребьевка полуфинала Кубка Испании. Фото rfef.es
Жеребьевка полуфинала Кубка Испании. Фото rfef.es

"Барселона" сыграет с мадридским "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании по футболу, сообщается на официальном сайте Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

Вторую пару полуфиналистов по итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу, составили "Алавес" и соперник "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы "Сельта", выбившая из борьбы мадридский "Реал".

Первые матчи полуфинала Кубка Испании пройдут 1 февраля в Мадриде и Виго, ответные – 8 февраля в Барселоне и Алавесе.
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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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