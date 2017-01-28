Жеребьевка полуфинала Кубка Испании: "Барселона" сыграет с "Атлетико"

"Барселона" сыграет с мадридским "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании по футболу, сообщается на официальном сайте Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

Вторую пару полуфиналистов по итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу, составили "Алавес" и соперник "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы "Сельта", выбившая из борьбы мадридский "Реал".

Первые матчи полуфинала Кубка Испании пройдут 1 февраля в Мадриде и Виго, ответные – 8 февраля в Барселоне и Алавесе.