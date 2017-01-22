"Ювентус" обыграл "Лацио" и упрочил лидерство в чемпионате Италии (фото)
Голы Дибалы и Игуаина в дебюте поединка обеспечили лидеру Серии А победу над четвертой командой сезона
"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Турине в воскресенье и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Пауло Дибала (5-я минута) и Гонсало Игуаин (17-я).
"Ювентус", лидирующий в чемпионате Италии с 48 очками, следующий матч проведет 29 января в гостях с "Сассуоло". "Лацио", располагающийся на четвертой строчке с 40 очками, днем ранее примет "Кьево".
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