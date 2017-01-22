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"Ювентус" обыграл "Лацио" и упрочил лидерство в чемпионате Италии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/98_main.1485093263.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/98_tn.1485093263.jpg Футбол Голы Дибалы и Игуаина в дебюте поединка обеспечили лидеру Серии А победу над четвертой командой сезона

"Ювентус" обыграл "Лацио" и упрочил лидерство в чемпионате Италии (фото)

Сегодня, 15:54

Голы Дибалы и Игуаина в дебюте поединка обеспечили лидеру Серии А победу над четвертой командой сезона

&quot;Ювентус&quot; - &quot;Лацио&quot; - 2:0. Фото AFP
"Ювентус" - "Лацио" - 2:0. Фото AFP

"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Турине в воскресенье и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Пауло Дибала (5-я минута) и Гонсало Игуаин (17-я).

"Ювентус", лидирующий в чемпионате Италии с 48 очками, следующий матч проведет 29 января в гостях с "Сассуоло". "Лацио", располагающийся на четвертой строчке с 40 очками, днем ранее примет "Кьево".

"Милан" проиграл "Наполи" и другие матчи 21-го тура чемпионата Италии

чемпионат Италии, Ювентус Турин, Лацио

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Источник:

AFP

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