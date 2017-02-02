Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

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Аренда украинского нападающего из "Бетиса" в "Райо Вальекано" завершилась большим скандалом

В этой футболке Роман Зозуля летом прибыл в Севилью, где базируется &quot;Бетис&quot;
В этой футболке Роман Зозуля летом прибыл в Севилью, где базируется "Бетис"

В последние дни набирает обороты скандал с трансфером нападающего сборной Украины Романа Зозули из клуба высшего дивизиона чемпионата Испании "Бетис" в команду второго по силе дивизиона "Райо Вальекано". Клубы договорились об аренде игрока, но руководство "Райо" пошло на поводу у своих фанатов и расторгло сделку. Из-за юридических нюансов Зозуля теперь не может играть ни за одну из команд.

Причиной гнева ультрас "Райо Вальекано" стала старая скандальная история с футболкой футболиста. Напомним, что летом 2016 года Роман приехал в Севилью, где базируется "Бетис", в белой майке с большим тризубом на груди – гербом Украины.

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Испанские СМИ ошибочно приняли его за символ "Правого сектора" и обвинили украинца в поддержке "неонацистов". "Бетису" удалось добиться удаления неправдивых материалов испанских СМИ. Сейчас, после новости об аренде игрока в "Райо Вальекано", местные фанаты, придерживающиеся левых взглядов, вспомнили ту историю.

Они оказались категорически против трансфера Зозули. Во время тренировки команды вывесили баннер "Вальекас – не место для нацистов. Убирайся!".

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Тем не менее, "Райо Вальекано" поначалу не стал обращать внимания на позицию фанатов и подписал Зозулю до конца сезона – т.е. до лета. Сам Зозуля опубликовал открытое письмо фанатам "Райо Вальекано", в котором объяснил, что он помогает армии, которая защищает его Родину.

"К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который плохо знает о настоящем моей страны и о моей карьере. Я прибыл в футболке с гербом моей страны, Украины, и со стихами Тараса Шевченко, поэта, которого изучали во всех школах СССР", – написал Зозуля.

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Дальнейшее давление ультрас клуба вынудило руководство "Райо Вальекано" отказаться от футболиста. "Люди прежде всего, поэтому мы позаботимся о Зозуле. Сейчас он возвращается в Севилью. Мы посмотрим, что смогут сделать наши юристы. Мы получили сообщения, что он имеет проблемы с радикалами в "Райо". Мы поговорили с руководством мадридского клуба и решили, что Роман возвращается", – сказал спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья.

Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом – это удар по всей стране"

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал Зозулю. "Дорогие ультрас "Райо Вальекано". Похоже, вы необразованные, недалеко мыслящие люди. Ваш клуб не достоин такого игрока, как Роман Зозуля", – сказал спортсмен. Подробнее...

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко и вовсе назвал фанатов "Райо Вальекано" сторонниками российских террористов:

В свою очередь, "Бетис", которому до 2019 года принадлежат права на Романа Зозулю, по пунктам выразил свою позицию в сложившейся ситуации:

  1. 31 января было подписано соглашение об аренде игрока с "Райо Вальекано" и до 30 июня Зозуля является игроком мадридского клуба.
  2. "Бетис" сожалеет о том, что футболист временно не сможет играть.
  3. В целях безопасности и с разрешения "Райо Вальекано" Зозуля покинул Мадрид и прибыл в Севилью, где продолжит тренироваться под руководством тренеров "Бетиса".
  4. Роман Зозуля является игроком "Бетиса" до июня 2019 года. Клуб надеется, что эта ситуация будет разрешена, как можно скорее, поскольку негативно влияет на репутацию игрока.
  5. Клуб и игроки акцентируют внимание на примерном поведении футболиста и будут оказывать поддержку ему и его семье в это непростое время.

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба назвал ситуацию элементом "гибридной войны" и выразил поддержку игроку. Посольство будет координировать действия относительно обращения к футбольной лиги Испании вместе с клубом Романа "Бетисом". Подробнее...

В ФФУ заявили, что трансфер Зозули сорвался "из-за политических призывов фанатов":

25 футболистов "Бетиса" собрались в комнате для пресс-конференций и выразили свою поддержку украинскому нападающему. Подробнее...

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В социальных сетях появились хештеги. #ProudOfZozulya, #МиВсіЗозуля, #todossomoszozulia

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко от имени команды выразил поддержку Роману Зозуле. Подробнее...

"Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины", – сказал Андрей Шевченко

Следим за развитием ситуации с Романом Зозулей...

Напомним, что Роман Зозуля с началом войны на Донбассе занимается волонтерством, активно помогает украинской армии и добровольческим батальонам. В то же время фанаты Райо Вальекано исторически придерживаются левых взглядов. Контракт Зозули с "Бетисом" рассчитан до лета 2019 года.
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Сегодня|Спорт

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