В Алеппо провели первый за пять лет футбольный матч (фото)

В сирийском городе Алеппо 28 января был сыгран первый за пять лет футбольный матч. В товарищеской встрече клуб "Аль-Иттихад" переиграл "Хуррию" – 2:1.

Из-за вооруженного противостояния в Алеппо не играли в футбол с 2011 года, но в декабре прошлого года контроль над городом восстановило правительство Сирии.

Стадион, на котором был сыгран матч, частично разрушен, а трава утратила зеленый цвет, но это не помешало провести игру.