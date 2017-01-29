В Алеппо провели первый за пять лет футбольный матч (фото)

Сегодня, 13:36

Стадион частично разрушен, а трава утратила зеленый цвет

В сирийском городе Алеппо 28 января был сыгран первый за пять лет футбольный матч. В товарищеской встрече клуб "Аль-Иттихад" переиграл "Хуррию" – 2:1.

Из-за вооруженного противостояния в Алеппо не играли в футбол с 2011 года, но в декабре прошлого года контроль над городом восстановило правительство Сирии.

Стадион, на котором был сыгран матч, частично разрушен, а трава утратила зеленый цвет, но это не помешало провести игру.
футбол, товарищеский матч, алеппо

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Championat.ru

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