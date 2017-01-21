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Шокирующее выступление Андрея Несмачного: "Сатана использовал меня, выжал как лимон" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/43_main.1484994332.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/43_tn.1484994332.jpg Футбол Стало понятно, почему экс-защитник "Динамо" покинул футбол и не пел гимн Украины

Шокирующее выступление Андрея Несмачного: "Сатана использовал меня, выжал как лимон" (видео)

Сегодня, 12:25

Стало понятно, почему экс-защитник "Динамо" покинул футбол и не пел гимн Украины


В сети набирает популярности видео с участием бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Андрея Несмачного. На нем футболист выступает на собрании Свидетелей Иеговы. Похоже, что собрание было прошлой осенью, но видео в интернет выложили только сейчас.

- Сначала истину познала моя мама, папа был категорически против, но со временем и он пришел на собрание. Мне было неинтересно, скучно. Но пример родителей повлиял на меня: поразило, что мама преобразилась из властной женщины в покорно христианскую жену, а папа стал лучше выполнять роль главы семьи...

Меня прельстила карьера футболиста киевского "Динамо". Слава, почет, деньги… Несмотря на то что я перестал служить Иегове, родители во мне не разочаровались. Они помогли увидеть обратную сторону медали – ведь моя семья страдала из-за моего постоянного отсутствия...

Несмотря на хорошие предложения зарубежных клубов, я оставил профессиональный спорт. Я понял, что мир сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил взамен фальшивые иллюзии успеха, – заявил Несмачный.

В составе "Динамо" Несмачный стал шестикратным чемпионом Украины. За киевский клуб он выступал с 1998 по 2011 год. После чего в 32 года неожиданно завершил карьеру.

А чуть ранее, в 2009-м году Несмачный отказался от выступлений за сборную Украины, чтобы уделять больше времени духовным потребностям. Кроме того, он никогда во время поединкой национальной сборной не пел гимн Украины и не держал руку на сердце, потому что это не позволяла ему религия.
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Сегодня|Спорт

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