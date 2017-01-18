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Президент УЕФА не видит оснований отбирать у России ЧМ-2018 http://www.segodnya.ua/img/article/7893/69_main.1484736640.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/69_tn.1484736640.jpg Футбол Александер Чеферин не беспокоится на этот счет

Президент УЕФА не видит оснований отбирать у России ЧМ-2018

Сегодня, 12:50

Александер Чеферин не беспокоится на этот счет

Александер Чеферин. Фото AFP
Александер Чеферин. Фото AFP

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слухи о лишении России права проведения финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира-2018. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и что в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет.

Что касается допинга, анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России.
футбол, УЕФА, ЧМ-2018, Александер Чеферин

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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