Отец Лучкевича объяснил, почему сын предпочел "Динамо" бельгийский "Стандард"

В украинском футболе грядет самый дорогой переход зимы. До этого были 400 тыс евро (согласно Transfermarkt) за Бланко-Лещука, 350 тыс - за Костевича, 300 тыс - за Близниченко. Наконец, дошло до семизначной суммы. 21-летний полузащитник Валерий Лучкевич - самый ценный актив нынешнего "Днепра" - перебирается в льежский "Стандард" за 1,5 млн евро. Этих денег, теоретически, хватило бы клубу, чтобы рассчитаться по старым счетам с ассистентами Рамоса, за долги перед которыми "Днепру" грозит перевод в Первую лигу. Показательно, кому отказал один из самых многообещающих украинских проспектов. Это "Динамо", где Валерий мог бы стать усилением правого фланга как в случае потенциального ухода Ярмоленко, так и при наличии Ярмолы, ведь Лучик готов играть и защитника.

В выходные Лучкевич прошел в Бельгии медосмотр, и до завтрашнего закрытия трансферного окна в Западной Европе должен подписать со "Стандардом" контракт. Почему не "Динамо"?

Отец Валерия - известный своими реактивными рейдами в футболке запорожского "Металлурга" Игорь Лучкевич - на этот вопрос ответил нам так: "Знаете, я всегда болел за "Динамо" и сыну говорил об этой команде, как об эталоне. Но, при всем уважении к "Динамо", к переходу туда сейчас не располагает ситуация в стране. Посмотрите, что творится не только в нашем чемпионате, а в Украине в целом. Я ничего положительного не вижу. И поддерживаю отъезд Валеры за рубеж. Там жизнь стабильнее. И, думаю, там больше возможностей развить свой потенциал".

"По радио слушаю новости: надо терпеть, надо терпеть, все будет лучше. Многие до такой степени дотерпелись, что их уже нет на белом свете, - возмущается ситуацией в стране Лучкевич-старший. - Может, пора уже что-то делать, а не разбрасываться лозунгами? От этого цены не упадут".

"Стандард" - 4-й по титулам клуб Бельгии, ныне занимающий 9-е место в чемпионате, - в своей никогда не тратил на приобретение игрока более 4 млн евро. Зато за 22 и 9 млн продавал своих воспитанников Феллаини и Витцеля. А, например, купив Мбокани у "Мазембе" за 1,2 млн, позже получил за него от "Монако" 7 млн. "Надеюсь, льежская команда станет для сына трамплином в более сильный чемпионат, - говорит Игорь Лучкевич. - На все воля Божья. Последние полгода были для Валеры непростыми (из-за травмы мениска он выбыл из игры на три месяца. - Авт.). Но я вам скажу, он так пахал во время восстановления! По пять часов в день - дольше здоровых футболистов. Давал себе нагрузку на различные группы мышц. Честно, я снимаю перед ним шляпу. Это характер. Я ему говорил: "Подожди месяц до зимнего антракта, будет время хорошо подготовиться". Он отвечает: "Папа, у меня ничего не болит, все нормально".

В итоге, вернувшись в строй в конце 2016-го, Лучкевич отличился победными голами в матчах с "Ворсклой" (2:1) и "Зарей" (3:2). "Он сын Игоря Лучкевича. Видимо, не хочет подводить отца", - говорит о целеустремленности Валерия его отец. И не отказывается сравнить себя с потомком: "Я в его годы был побыстрее. Но я выделялся только скоростью. А он как футболист умнее меня, разноплановее. На какой позиции его вижу? Линейным защитником, как в некоторых матчах за "Тоттенхэм" играл Бейл. Во-первых, Валера цепкий. Может, еще не такой фактурный, но это со временем придет. И в то же время здоровье позволяет ему закрывать всю бровку".