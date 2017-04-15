Официально: "Полтаве" засчитали техническое поражение в матче с "Шахтером"

"Полтаве" засчитано техническое поражение в 1/4 финала Кубка Украины с "Шахтером"

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) принял решение по несостоявшемуся четвертьфинальному матчу Кубка Украины "Полтава" – "Шахтер". Встреча команд дважды отменялась из-за состояния газона на стадионе в Полтаве.

После рассмотрения материалов дела КДК ФФУ засчитал "Полтаве" техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, "Шахтер" встретится в полуфинале с "Днепром". Поединок состоится 26 апреля в Харькове. Начало в 20:00. Билеты на игру уже в продаже.