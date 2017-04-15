Официально: "Полтаве" засчитали техническое поражение в матче с "Шахтером"

Сегодня, 10:08

"Полтаве" засчитано техническое поражение в 1/4 финала Кубка Украины с "Шахтером"

Матч &quot;Полтава&quot; - &quot;Шахтер&quot; не состоялся из-за плохого состояния газона стадиона &quot;Локомотив&quot; в Полтаве. Фото fc-poltava.at.ua
Матч "Полтава" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния газона стадиона "Локомотив" в Полтаве. Фото fc-poltava.at.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) принял решение по несостоявшемуся четвертьфинальному матчу Кубка Украины "Полтава" – "Шахтер". Встреча команд дважды отменялась из-за состояния газона на стадионе в Полтаве.

После рассмотрения материалов дела КДК ФФУ засчитал "Полтаве" техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, "Шахтер" встретится в полуфинале с "Днепром". Поединок состоится 26 апреля в Харькове. Начало в 20:00. Билеты на игру уже в продаже.
Шахтер Донецк, ФК Днепр, Кубок Украины, ФК Полтава

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Сегодня|Спорт

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