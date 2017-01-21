"Ливерпуль" на своем поле проиграл "Суонси" в Премьер-лиге (фото)

Дубль Льоренте помог "Суонси" на выезде обыграть "Ливерпуль" со счетом 3:2

Футболисты "Суонси" на выезде одержали победу над "Ливерпулем" в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в субботу в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых дублем отметился Фернандо Льоренте (48-я и 52-я минуты), еще один гол на счету Гилфи Сигурдссона (74). У "Ливерпуля" дважды отличился Роберто Фирмино (55, 69).

"Ливерпуль" (45 очков) идет на 3-м месте в турнирной таблице, "Суонси" (18) – на 17-м.

Таблица чемпионата Англии: