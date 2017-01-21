"Ливерпуль" на своем поле проиграл "Суонси" в Премьер-лиге (фото)
Дубль Льоренте помог "Суонси" на выезде обыграть "Ливерпуль" со счетом 3:2
Футболисты "Суонси" на выезде одержали победу над "Ливерпулем" в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в субботу в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых дублем отметился Фернандо Льоренте (48-я и 52-я минуты), еще один гол на счету Гилфи Сигурдссона (74). У "Ливерпуля" дважды отличился Роберто Фирмино (55, 69).
"Ливерпуль" (45 очков) идет на 3-м месте в турнирной таблице, "Суонси" (18) – на 17-м.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|21
|17
|1
|3
|45-15
|52
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|21
|13
|6
|2
|43-14
|45
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22
|13
|6
|3
|51-27
|45
|4
|АРСЕНАЛ
|21
|13
|5
|3
|48-22
|44
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|21
|13
|3
|5
|41-26
|42
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|21
|11
|7
|3
|32-20
|40
|7
|ЭВЕРТОН
|21
|9
|6
|6
|32-23
|33
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|21
|8
|5
|8
|28-28
|29
|9
|СТОК СИТИ
|21
|7
|6
|8
|27-33
|27
|10
|БЕРНЛИ
|21
|8
|2
|11
|23-31
|26
|11
|БОРНМУТ
|21
|7
|4
|10
|30-37
|25
|12
|ВЕСТ ХЭМ
|21
|7
|4
|10
|26-35
|25
|13
|САУТГЕМПТОН
|21
|6
|6
|9
|19-26
|24
|14
|УОТФОРД
|21
|6
|5
|10
|23-36
|23
|15
|ЛЕСТЕР
|21
|5
|6
|10
|24-34
|21
|16
|МИДЛСБРО
|21
|4
|8
|9
|17-22
|20
|17
|СУОНСИ
|22
|5
|3
|14
|26-51
|18
|18
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|21
|4
|4
|13
|30-40
|16
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|21
|4
|4
|13
|20-45
|16
|20
|САНДЕРЛЕНД
|21
|4
|3
|14
|20-40
|15
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